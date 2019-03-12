У Києві з будівлі Апеляційного суду вітер «виніс» копії архівних матеріалів

У Києві з будівлі Апеляційного суду 11 березня вітер «виніс» копії архівних матеріалів.

У прес-службі Київського апеляційного суду пояснили, що через шквальні пориви вітру були сильно пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.

«Зокрема, з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду міста Києва щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку із закінченням строків зберігання», – розповіли в Апеляційному суді.

Там підкреслили, що жодна кримінальна та цивільна справа Київського апеляційного суду втрачена не була.