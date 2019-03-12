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12 Березень 2019, Київ 08:28
Новини | Суспільство

Двоє загиблих, кілька травмованих, понад 500 населених пунктів без світла – ДСНС про негоду

Комунальники прибирають вулицю у центрі Києва після шквального вітру, 11 березня 2019 року

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Двоє людей загинули, ще декілька були травмовані минулої доби в Україні через ускладнення погодних умов, зокрема шквальний вітер, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

«У місті Миколаїв внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано 2 дітей (2010 та 2015 років народження), яких госпіталізовано до лікарні. У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з ТЦ «Фуршет» загинула 1 особа та 1 особу госпіталізовано до лікарні. У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула 1 особа. У місті Одеса внаслідок падіння частини дерева 1 особу госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, найбільше – на Київщині.

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«Залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40). Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 160 повалених дерев», – розповіли рятувальники.

Напередодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила громадян про посилення вітру в 15 областях й оголосила через це другий, «помаранчевий» рівень небезпеки.

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