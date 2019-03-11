У Житомирській області через негоду загинула жінка – ДСНС

У місті Коростишів Житомирської області через негоду загинула жінка, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Її дочка отримала важкі травми.

Рятувальники розповіли, що через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину зірвало покрівлю, яка впала на двох жінок.

Це щонайменше третя смерть через сильний вітер в Україні. Раніше у Вінницькій області загинули 11-річна дівчинка та 29-річна жінка.

11 березня Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила громадян про посилення вітру в 15 областях й оголосила через це другий, «помаранчевий» рівень небезпеки.