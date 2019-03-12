ДСНС послабила рівень небезпеки через погоду до «жовтого»

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про послаблення через погодні умови рівня небезпеки з «помаранчевого» до «жовтого».

У відомстві з посиланням на синоптиків повідомили про деяке послаблення вітру, але водночас мокрий сніг і дощ в окремих регіонах країни.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди останніх двох днів, повідомили в ДСНС.

Раніше у відомстві заявили, що за минулу добу через шквальний вітер в Україні загинули двоє людей, ще кілька були травмовані, виникли проблеми з електропостачанням в 15 областях, були повідомлення про десятки пошкоджених дахів і повалених дерев.

За даними Укргідрометцентру, 12 березня у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг та дощ, у Криму та Приазов’ї значні опади. Вітер північно-західний, у південній та східній частинах з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 2-7 тепла, на Закарпатті до +10.

На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 12 березня утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); в захiдних та центральних районах Закарпаття − сніголавинна небезпека 3 рівня.