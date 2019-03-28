Цей інцидент стався в залі оптового ринку в південному турецькому місті Османіє 25 березня. На відео, яке оприлюднив продавець на ринку Ісмет Ікоз, видно, як троє чоловіків, включаючи самого Ікоза, намагаються втримати велику парасолю. Однак порив вітру був настільки потужний, що підняв чоловіка на ім’я Садік Кокадаллі у повітря. Чоловік зістрибнув після того, як піднявся на три-чотири метри від землі. Кокадаллі сказав Reuters, що трохи пошкодив щиколотку і додав, що ще один чоловік отримав травму після того, як на нього після «польоту» впала парасоля. В результаті, у другого потерпілого зламана нога і кілька ребер. Його госпіталізували. (Відео Reuters)