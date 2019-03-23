В ДСНС попереджають про пориви вітру, кілька населених пунктів знеструмлені

Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 23 березня попереджає про пориви вітру швидкістю 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпеки), які триватимуть до кінця дня.

Станом на 7 ранку 23 березня, згідно з даними ДСНС, знеструмлено 94 населених пунктів в шістьох областях:

у Сумській – 30

у Полтавській – 16

у Дніпропетровській 20

у Чернігівській – 13

у Запорізькій – три

Відновити електропостачання допомагають місцеві обленерго, повідомляють рятувальники.

«22 березня в місті Чернігів внаслідок сильного шквалистого вітру пошкоджено покриття даху магазину на площі 700 метрів квадратних та покрівлі офісної будівлі на площі 300 метрів. В селі Анисів Чернігівського району пошкоджено покриття даху школи на площі 200 метрів квадратних. Внаслідок даних подій постраждалих немає», – додають у відомстві.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків негоди долучилися 158 рятувальників, використано 37 одиниць техніки.

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Як повідомляли в ДСНС, 11 березня цього року в місті Коростишів Житомирської області через негоду загинула жінка, її дочка отримала важкі травми. Рятувальники розповіли, що через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину зірвало покрівлю, яка впала на двох жінок.

Це була щонайменше третя смерть через сильний вітер в Україні. Раніше у Вінницькій області загинули 11-річна дівчинка та 29-річна жінка.