Понад 19 мільйонів гривень перерахували громадянам у перший день виплат субсидій грішми – уряд

У перший день виплат субсидій грішми, так званої монетизації, громадянам України перерахували 19,4 мільйони гривень. Як повідомили в Кабінеті міністрів 12 березня, кошти оформили понад 11 тисячами переказів.

«На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 мільйонів гривень. Кампанія триває», – йдеться в повідомленні.

Виплати монетизованих субсидій почалися через мережу державного банку «Ощадбанк».

В уряді додали, що розпочата з початку березня кампанія з монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг «проходить планово і без збоїв».

З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. У Мінсоцполітики раніше повідомляли, що готівкою будуть виплачувати субсидії домогосподарствам, для яких субсидія призначена на поточний опалювальний сезон.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг.