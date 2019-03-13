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13 Березень 2019, Київ 13:22
Новини | Економіка

Понад 19 мільйонів гривень перерахували громадянам у перший день виплат субсидій грішми – уряд

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У перший день виплат субсидій грішми, так званої монетизації, громадянам України перерахували 19,4 мільйони гривень. Як повідомили в Кабінеті міністрів 12 березня, кошти оформили понад 11 тисячами переказів.

«На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 мільйонів гривень. Кампанія триває», – йдеться в повідомленні.

Виплати монетизованих субсидій почалися через мережу державного банку «Ощадбанк».

В уряді додали, що розпочата з початку березня кампанія з монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг «проходить планово і без збоїв».

Як планують в уряді, банк розраховуватиметься за субсидіанта з постачальниками комунальних послуг та інформуватиме громадян про те, скільки їм залишилося доплатити
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З 1 січня почнеться монетизація субсидій – уряд

З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. У Мінсоцполітики раніше повідомляли, що готівкою будуть виплачувати субсидії домогосподарствам, для яких субсидія призначена на поточний опалювальний сезон.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг.

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