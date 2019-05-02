Коболєв про заяви Путіна: Москва почала переговори про продовження транзиту газу

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав початком ведення переговорів про продовження транзиту газу заяви російського президента Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни.

«Як ми і очікували, Москва почала переговори щодо продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіна. Про потребу Росії у транзиті і готовність «Газпрому» укладати контракт на стандартних європейських умовах, звісно, не було жодного слова. Було про те, як Україна замерзне», – написав Коболєв у Facebook.

За його словами, «Газпром» не встигає побудувати і запустити всі необхідні для нього газопроводи в обхід України до кінця дії контракту (грудня 2019 року). «На відміну від 2009 року, «Газпром» не може перекрити Україні газ. «Газпром» винен гроші «Нафтогазу», а не навпаки. Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ані у «Газпрому», ані у «Нафтогазу» значного поля для маневру немає», – додав Коболєв.

Читайте також: Росія: «Газпром» повідомив про новий наступ «Нафтогазу» на його активи

Він наголосив на важливості укладення нового контракту на транзит за європейськими правилами, які віднедавна діють в Україні. «Це також дозволить «перенести точки передачі газу на східний кордон» – тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам «Газпрому». Або іншим російським виробникам, або продавцям газу з Середньої Азії, якщо до питання активно долучиться ЄС», – написав Коболєв.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що із закінченням контракту про транзит російського газу через Україну Київ може залишитися без газу. Цей договір ппідписали в 2009 році на 10 років. Наприкінці травня в Брюсселі має відбутися черговий етап тристоронніх переговорів про транзит газу.

У грудні 2017 року і лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорах «Нафтогазу» і «Газпрому» про постачання газу в Україну і його транзит через українську територію, в підсумку зобов’язавши російську компанію виплатити українській 2,56 мільярда доларів, із нарахуванням відсотків за прострочену виплату. «Газпром» ці рішення оскаржив, але оскарження не зупиняє права «Нафтогазу» домагатися виконання рішення арбітражу.