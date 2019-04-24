Кандидат на посаду голови Єврокомісії висловився проти «Північного потоку-2»

Офіційний кандидат на посаду голови Єврокомісії від Європейської народної партії, німецький євродепутат Манфред Вебер обіцяє, що спробує заблокувати будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», якщо стане наступним головою. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Polska The Times.

Член баварського Християнсько-соціального союзу Вебер вважає, що газопровід, який Росія веде до Німеччини в обхід України та кількох інших країн, зашкодить єдності Європейського союзу, оскільки посилить залежність від російських енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим Вебер має намір «використовувати всі можливі заходи, щоб заблокувати Північний потік-2».

«Північний потік-2» – це друга гілка газопроводу, що з’єднує Росію з балтійським узбережжям Німеччини. Проти будівництва виступають Сполучені Штати та кілька країн Євросоюзу, керівники яких вважають, що проект суперечить інтересам об’єднання. Україна стурбована тим, що Росія після зведення нового газогону суттєво скоротить або й припинить транзит через українську газотранспортну систему. Однак зацікавлені сторони, Росія і Німеччина, не мають наміру припиняти будівництво.

Наприкінці березня засоби інформації повідомили про неформальну угоду, яку нібито уклали Франція і Німеччина. В його рамках Париж зобов’язався не перешкоджати будівництву «Північного потоку-2» в обмін на підтримку Німеччиною французької ініціативи в галузі європейського авторського права.

Перша гілка газопроводу «Північний потік» була відкрита в 2011 році. Її будівництво ініціював колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер. Зараз цей колишній німецький високопосадовець обіймає посаду голови комітету акціонерів компанії Nord Stream, в якій контрольний пакет належить російському «Газпрому».