Кандидат на очолення Єврокомісії хоче зупинити «Північний потік-2»

Один із провідних кандидатів на посаду президента Європейської комісії, виконавчого органу Європейського союзу, каже, що в разі обрання він намагатиметься заблокувати спорудження російського газопроводу «Північний потік-2».

Німецький політик Манфред Вебер сказав польській газеті Polska Times, що його погляди на проект відрізняються від офіційної позиції уряду Німеччини.

Я не маю жодних сумнівів у тому, що Росія хоче дестабілізувати європейську єдність

​Трубопровід «Північний потік-2» має пролягати дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, що дозволить Москві майже повністю відмовитися від транзиту газу на захід Європи через територію України і низки інших держав.

Додаткові потужності також збільшать обсяги російського газу на європейському ринку, де окремі країни вже зараз майже повністю залежать від російського палива.

На можливих вадах цього газопроводу активно наголошують США.

«Я проти цього проекту. Він не відповідає інтересам Європейського союзу, бо збільшує його залежність від російської сировини. А нам потрібна більша незалежність від російського газу. Як голова Європейської комісії я буду використовувати всі можливі рецепти для блокування «Північного потоку-2». – Чи можливо на цьому етапі? – Я зроблю все, щоб це сталося», – сказав Вебер, іще раз наголосивши, що Європа повинна думати про незалежність від російського газу.

Він визнав, що на цю тему «відбуваються важкі дискусії з французькими, німецькими політиками й іншими європейськими лідерами».

Кандидат наголосив, що на посаду його висуває не німецький уряд, а правоцентристська Європейська народна партія.

Манфред Вебер окремо засудив дії Росії щодо ЄС загалом і України зокрема, назвавши їх «неприйнятними».

«Я не маю жодних сумнівів у тому, що Росія хоче дестабілізувати європейську єдність. Це вже зробили в кампанії «брекзиту», ми маємо докази цього. Вона вдається до усіх можливих способів. Вона відповідальна за ситуацію в Україні. Росія діє агресивно, і тому Європа повинна бути згуртованою і реагувати на ту загрозу спільно. У разі потреби Європа має бути готова запровадити додаткові санкції», – сказав політик.

Агентство Reuters вважає, що опитування перед європейськими виборами 23–26 травня вказують на можливість для Європейської народної партії зберегти більшість у Європейському парламенті. і тоді Манфред Вебер може мати тверді шанси на посаду.

Але проти його кандидатури можуть виступити деякі уряди окремих країн ЄС.

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