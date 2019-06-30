«Кримський привілей» Медведчука. Кремль дозволив куму Путіна називати Крим українським

(Рубрика «Точка зору»)

«Кримський привілей» Медведчука

Кремль «дозволив» проросійським політикам в Україні називати анексований Крим українською територією. Москва зацікавлена в тому, щоб ці сили пройшли до парламенту й зайнялися будівництвом «правильної» України, повністю залежної від Росії.

Лідер проросійського руху «Український вибір» Віктор Медведчук сказав журналістам BBC, що Крим є українською територією, і він прямо говорить про це своєму кумові ‒ президенту Володимиру Путіну.

«Крим ‒ територія України, і Путін знає мою позицію», ‒ запевнив Медведчук.

На зустрічне запитання, як російський лідер реагує на такі висловлювання, лідер «Українського вибору» відповів ухильно. «У кожного своя думка. Він же керівник держави. Він має відстоювати інтереси держави. Він їх відстоює. А я як політик, як громадянин України, представляю українські інтереси, і тому я так вважаю», ‒ сказав Віктор Медведчук.

Пан Медведчук ‒ єдиний політик у нашій країні, якому «дозволено» говорити Володимиру Путіну, що Крим ‒ не російська територія. І справа не тільки в тому, що голова «Українського вибору» та кремлівський лідер ‒ майже родичі. Коли Віктор Медведчук говорить, що Крим є українською територією, він, думаю, вкладає зовсім інший зміст у слово «Україна», ніж велика частина її жителів.

Коли Віктор Медведчук каже, що Крим є українською територією, він вкладає зовсім інший зміст у слово «Україна»

В його розумінні Україна ‒ це, схоже, якийсь російський протекторат, за допомогою якого Кремль «захищає» українців від української мови та національної ідентичності. Коли президент Путін говорить, що відносини між двома країнами будуть «неминуче відновлені», він має на увазі саме таку «Україну» ‒ підконтрольну квазідержаву, буферну зону між Росією та Європейським союзом.

Причому пана Медведчука та його колег, як я бачу, зовсім не бентежить, що велика частина населення до них ставиться, м'яко кажучи, насторожено. Журналісти BBC привели у приклад результати соцопитувань, згідно з якими лідера «Українського вибору» підтримують приблизно 11% респондентів, а приблизно 46% сприймають його негативно.

«Ну й чудово, я теж до них (громадян, які критикують Медведчука ‒ ред.) негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, маю бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини», ‒ наполягає кум російського президента.

Іншим українським політикам і керівникам (та й звичайним громадянам) Кремль не залишає поля для маневру. Найтиповіші приклади ‒ кремлівські ескапади у відповідь на висловлювання тоді ще президента Петра Порошенка або секретаря РНБО Олександра Турчинова, які говорили, що Крим ‒ територія України, і Київ усе одно відновить суверенітет над цією територією. Щоразу з Кремля лунали обурені заяви в дусі «питання Криму закрите», а також погрози організувати чергове загострення на Донбасі.

Навіть президент Володимир Зеленський, який намагається особливо не «драконити» Москву, опинився в такому ж становищі. Як тільки він сказав, що на першій зустрічі з Володимиром Путіним озвучить питання півострова, у Кремлі відразу ж дали зрозуміти, що їх категорично не влаштовує таке формулювання питання.

«Почнімо з того, що Донбас і Крим ‒ це Україна», ‒ сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам, відповідаючи на запитання, з чого почнеться його зустріч із Володимиром Путіним. До цього український президент відмовився вести прямий діалог із так званими «республіками» Донбасу, на чому неодноразово наполягала російська влада. Таких слів було достатньо, щоб росіяни відмовилися від зустрічі. Хоча спочатку планувалося, що голови держав поспілкуються в Японії на саміті «Групи 20».

Росіяни, отримавши саме потрібну їм «Україну», теоретично можуть піти на чергове геополітичне шулерство

По-друге, подібні заяви лідера «Українського вибору», впевнений, зумовлені наближенням виборів до парламенту. «Опозиційна платформа ‒ За життя», якою керує пан Медведчук, йде до Верховної Ради під гаслами припинення війни, відновлення економіки, підвищення рівня життя. Вони, схоже, навіть Крим готові назвати українським, щоб не бентежити особливо «вибагливих» виборців. Інтерес Москви, щоб у парламенті наступного скликання представників саме цих сил було якомога більше. Тому Кремль їм активно підспівує, пропонує українцям почати відносини з «чистого аркуша», вдаючи, ніби Москва не захоплювала Крим і окремі райони Донбасу.

Москва, отримавши саме потрібну їм «Україну», теоретично (саме теоретично) може піти на чергове геополітичне шулерство, ніби повернувши захоплений Крим під контроль Києва. У такому випадку вона отримає формальні підстави для скасування санкцій і повернення в цивілізоване товариство. Такий варіант навіть проговорюється вголос. Російський сенатор з анексованого Криму Сергій Цеков не виключив, що Україна може отримати територію назад, але тільки якщо відмовиться від незалежності.

«Ну, а взагалі, є дуже короткий шлях до повернення Криму до складу України. Я вважаю це реальним шляхом: Україні треба возз'єднатися з Росією, як вона возз'єдналася триста з гаком років тому. Інших варіантів немає. Насправді, Україні потрібно прагнути до покращення відносин із Росією, тому що тільки в цьому випадку у неї є хороший шанс стати цивілізованою і нормальною державою», ‒ сказав сенатор.

Лідер «Українського вибору» часто говорить про нормалізацію відносин із Москвою, але не про «возз'єднання». У пана Медведчука є «привілей» публічно називати Крим українським і, можливо, говорити таке в присутності президента Путіна. У публічних виступах кум російського президента постійно акцентує увагу на інтересах українського народу. Проблема в тому, що він розуміє ці інтереси, я думаю, винятково в контексті амбіцій Кремля, якому не потрібна незалежна влада в Києві.

Сергій Стельмах – кримський політоглядач (ім’я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

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