У Донецьку та Луганську розклеїли привітання з Днем Конституції України

Непідконтрольні українському уряду міста на Донбасі обклеїли вітальними листівками. На адмінбудівлях, поблизу місцевих ринків та зупинок громадського транспорту з’явились постери із зображенням лідерів угруповань «ДНР» та «ЛНР» та написами російською мовою «з Днем Конституції України».

Фотографії, які це підтверджують, журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали мешканці міст, які нині підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, у Донецьку листівки помітили на будівлі контрольованої Росією «адміністрації» Пролетарського району міста, проспекті Миру, вулиці Челюскінців та біля пам’ятника Маргелову.

У Луганську – біля скверів Матусовського та 1-го травня, а також поблизу стадіону «Авангард». Такі ж листівки, за словами місцевих жителів, з’явилися в селищі Старобешеве та селі Новий Світ.

Окрім того з безпілотника над окупованими Донецьком та Луганськом українські волонтери розкидали жовто-блакитні листівки з вітальними словами до Дня Конституції України. На їх відео, зокрема, видно момент скидання листівок в районі вулиці Артема та провулку Покришева у Донецьку неподалік будівлі контрольованого Росією так званого «міністерства оборони» угруповання «ДНР». Зокрема на одній с листівок процитовані слова Пилипа Орлика: «Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну».

Це вже не перша проукраїнська акція на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Минулого року жовто-блакитна символіка з'явилась у контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» містах напередодні Дня Незалежності України та Дня захисника України.