В Україні відзначають День Конституції

В Україні 28 червня відзначають День Конституції – Основного закону України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав українців «знати і поважати» Конституцію.

«Для цього усій країні я пропоную флешмоб: запиши коротке відео та розкажи про оду із статей Конституції України», – заявив Зеленський, додавши, що хештеґ акції – #мояулюбленастаття. Сам президент обрав статтю 3 Основного закону України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що «Конституція України залишається головним дороговказом у нашому суспільному житті».

«Так, чітко усвідомивши наше безумовне прагнення бути частиною європейської цивілізації, ми закріпили цей курс у Конституції України. Відтепер будь-які спекуляції навколо цього питання втрачають сенс, адже закріплене в Конституції України прагнення українського народу є непорушним», – заявив глава уряду.,

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій подякував українським військовим.

«У цей день моя особлива вдячність справжнім захисникам Конституції України – мужнім українським воїнам. Дякую вам, бійці, що можемо святкувати 23-тю річницю Конституції у вільній, незалежній, європейській країні», – наголосив він.

Цього дня у 1996 році депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п’ятий рік після проголошення незалежності країни. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня – протягом 23 годин без перерви. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентаріїв.

Згідно з Конституцією, Україна – суверенна і незалежна, соціальна і правова держава. Україна – унітарна держава, її територія в рамках існуючого кордону є цілісною і недоторканною.