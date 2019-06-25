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В сторону линии соприкосновения группировок «Л/ДНР» активно стягивают войска. Журналисты Радио Донбасс.Реалии заметили три ЗРК «Стрела-10», которые двигались из Луганска в сторону линии соприкосновения. До этого мониторы ОБСЕ зафиксировали 30 «Градов», которые группировка «ЛНР» подогнала на фронт.

Зачем Россия стягивает войска на донбасский фронт? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-международник Андрей Каракуц и журналист Денис Попович, военный эксперт Михаил Жирохов.

– Зачем Россия стягивает войска? Даже мониторинговая миссия ОБСЕ, которую обе стороны конфликта обвиняют в слепоте, зафиксировала 30 установок «Град», которые подтянулись в населенные пункты Миусинск и Хрустальный в Луганской области. Также наши коллеги увидели зенитно-ракетные комплексы, которые перебрасывают на линию соприкосновения.

Андрей Каракуц: На мой взгляд, этому есть несколько объяснений. Во-первых, это приближавшиеся парламентские выборы в Украине. Россия традиционно пытается использовать конфликт на Донбассе, чтобы политически давить на Украину. У нее есть определенные дружественные силы в Украине, которые постоянно заявляют о мире. Такая эскалация может способствовать электоральному результату.

Если брать конкретную ситуацию на международной арене, очень скоро начнется саммит G20 в Японии. На этом саммите планируется встреча Путина и Трампа. Владимир Путин накануне важных международных встреч пытается продемонстрировать, что у него там сохраняются рычаги давления. Это будет важным разговором не только с Трампом, но и с представителями «Нормандской четверки» – Германии и Франции.

А чисто с военной точки зрения на прошлой неделе поступали сообщения о том, что украинские войска частично продвинулись в черту Донецка. Также есть сближения по другим точкам. Это создает казус белли для пророссийских боевиков (повод для войны – ред.) и российских войск, чтобы наращивать обстрелы.

– Вы сказали, что это может быть как рычаг перед парламентскими выборами. Сейчас у так называемых пророссийских партий: «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» около 13% электорального успеха на двоих. В результате обострения на Донбассе, сколько они могут получить? И зачем это России?

Андрей Каракуц: Безусловно, формирование большой фракции, в которой будет несколько десятков депутатов, позволит иметь такую золотую акцию в парламенте. Даже если они не будут во властной коалиции, они будут частью оппозиции. А оппозиция получает, например, кресло вице-спикера, может участвовать в определенных комитетах. И в любом случае, парламентское представительство позволяет усиливать политическое давление.

Если вкладываются большие средства в такую повестку, как мир, стабильность, подключаются российские СМИ, то мы скорее всего увидим информационную картинку, которая будет подталкивать к тому, что если заканчивать конфликт, то давайте его заканчивать, голосуя за эти политические силы.

– Денис, касательно «Градов» и ЗРК «Стрела-10». ЗРК «Стрела-10» это вообще авиационный комплекс, который сбивает самолеты на высоте до 4 километров. К чему готовятся по ту сторону линии соприкосновения? К масштабным боям?

Денис Попович: ЗРК «Стрела-10» это комплекс ближнего действия. Он скорее не про самолеты, а про беспилотные летательные аппараты. Это попытка предупредить вопросы разведки со стороны Вооруженных сил Украины относительно оборонительных порядков боевиков.

Насчет «Градов» – это серьезный сигнал, что боевики могут готовиться к локальным наступательным действиям, чтобы давить на украинское руководство

Я бы не стал делать большой акцент на этих нескольких комплексах. Это оборонительное оружие, прежде всего. А насчет «Градов» – это достаточно серьезный сигнал, который говорит о том, что боевики в каких-то местах могут готовиться к локальным наступательным действиям, для тех целей, о которых уже говорил Андрей, чтобы давить на новое украинское руководство. Не только в рамках парламентских выборов, а в русле этих заявлений «давайте вести мирные переговоры». «Давайте будем их вести, но так, чтобы это было выгодно нам, кремлевским ребятам», чтобы двигаться в промосковском русле. А если из него выходить, то вот «Грады», «Стрела-10», артиллерия, обстрелы и прочее.

– Денис, такой вариант давления был еще при предыдущем президенте Петре Порошенко. Как выйти из этого тупика, в который сейчас загоняют Владимира Зеленского тоже?

Денис Попович: На сегодня никак. Если новый президент Владимир Зеленский говорит, давайте договариваться о мире, нужно отдавать отчет о дорожных картах этих переговоров. На сегодня она только одна – Минские соглашения. Хорошие они или плохие, но карта одна. Или мы их соблюдаем, а это – прекращение огня, амнистия, местные выборы, конституционные изменения – которые не устраивают. Либо мы придумываем что-то другое, но тут мы должны понимать, а где в этих придумках будет Россия. Если ей выгодны Минские соглашения, то почему они должны соглашаться на другие варианты.

– Если проанализировать, спрогнозировать, где может быть горячо этим летом, куда стягивают эти войска? И какого рода это может быть обострение? Это может быть, как в Авдеевке в 2017 году?

Денис Попович: Может. Можно добавить район Мариуполя, донецкое направление, Светлодарская дуга, Луганская область. То есть, все районы, которые сейчас звучат в сводках, могут быть ареной потенциального обострения.

Моё личное мнение, это может быть Светлодарская дуга.

– Насколько Вооруженные силы Украины сами провоцируют это обострение, приближаясь к противнику?

Мы не вторгаемся на территорию России. Мы освобождаем собственную территорию

​Денис Попович: Мы не вторгаемся на территорию России. Мы освобождаем собственную территорию, которая нам принадлежит. Поэтому о каких-либо провокациях с нашей стороны, я бы не говорил.

– Андрей, вы упомянули встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на полях G20. Изменилась международная обстановка по сравнению с предыдущими встречами этих двух президентов?

Андрей Каракуц: Ситуация очень динамичная. Если посмотреть на их возможные темы разговоров, то это, в первую очередь, будет Ближний Восток, где Россия пытается играть активную роль. Это вопросы Ирана, Сирии, также остается нерешенным кризис в Венесуэле. И также есть вопросы, которые касаются всех нас – вопросы стратегических вооружений, продление договора об ограничении стратегических вооружений.

У Владимира Путина на протяжении последних лет была практика – он собирал возможные рычаги давления.

– Будет ли Украина играть роль во время этих переговоров, по крайней мере, для Дональда Трампа?

Андрей Каракуц: Приход нового президента в Украине был позитивно воспринят в США. Они видят в этом модель развитии всего постсоветского пространства, смены элит, олигархических, в первую очередь. Возможно, они хотят продемонстрировать, что смена власти в Российской Федерации может произойти немного другим путем, чем по существующим сценариям. И, возможно, поэтому Россия сейчас так нервно реагирует на первые шаги украинского президента, пытаясь всячески ему помешать. В том числе, путем обострения на Донбассе.

– Скопление войск и сил на донбасском фронте сопровождается большой медиакампанией в пропагандистских ресурсах группировок «ЛДНР». Недавно спикер группировки «ДНР» Эдуард Басурин заявил: «Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное обнаружена часть от 120-милиметровой мины, начиненной фосфором. Этот вид вооружения способен выжигать целый квартал и запрещен к использованию протоколом Женевской конвенции от 1977 года».

«С подачи Басурина эта информация была растиражирована СМИ, увы и украинскими. Однако при ближайшем рассмотрении следует признать, что показанные Басуриным осколки 120-миллиметровой мины указывают на то, что белым фосфором там и не пахнет», – написал Жирохов в издании «Деловая столица». Михаил, действительно на секунду в кадре показали разорвавшуюся некую мину. Почему это не фосфорная бомба?

Михаил Жирохов: Потому что она имеет совсем другую форму, другую начинку. Она не состоит на вооружении ВСУ, хотя есть на вооружении нескольких стран НАТО. Но подобные мины никогда не поставлялись в Украину и поставляться не будут, потому что они подпадают под конвенцию.

– А были ли факты использования украинскими военными подобного запрещенного вооружения?

Михаил Жирохов: Абсолютно нет. За белый фосфор, как правило, принимают осветительные мины, которые применяются одной и другой стороной.

– Денис, как минимизировать ВСУ вероятность провокаций на Донбассе? Или готовы к обострению?

Пока Москва не будет выведена из игры, ничего на Донбассе не изменится

​Денис Попович: Минимизировать никак нельзя, потому что мы не влияем на процесс. Управление этими силами ведется же не из Киева, а из России. Ничто на линии фронта не ведется без распоряжения из России. Поэтому каким-то образом влиять или минимизировать, и предупреждать провокации мы не в состоянии.

Этот процесс инициируется из Москвы. До тех пор, пока Москва не будет выведена из игры, ничего на Донбассе не изменится.

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