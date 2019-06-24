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24 Червень 2019, Київ 14:06
Новини | Події

Бойовики стягують до лінії розмежування ЗРК

ЗРК «Стріла-10» на репетиції параду військової техніки в окупованому Донецьку, 2017 рік

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Зранку 24 червня з окупованого Луганська у напрямку лінії розмежування виїхали три ЗРК «Стріла-10», про це свідчить відео, яке отримав проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Колона рухалася у напряму Кадіївки (Стаханова).

20 червня СММ ОБСЄ у своєму звіті повідомила про чотири зенітно-ракетні установки «Стріла-10», зафіксовані з безпілотника на території Луганської області, окупованій російськими гібридними силами. Ця та інша техніка була розташована на відстані відведення, однак поза місцями для зберігання. Також СММ ОБСЄ повідомила про 30 установок «Град», що перебували ближче за лінії відведення.

ЗРК «Стріла-10» вражає цілі на висоті до 3,9 кілометра.

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