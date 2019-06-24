Троє військових поранені за добу на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових поранені внаслідок бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 23 червня підтримувані Росією бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, зокрема вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

«На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

За даними українських військових, від початку поточної доби бойовики два рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, звинувачують в обстрілах українських військових, про поранених інформації вони не подають.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.