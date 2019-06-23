Результати «євротуру» Зеленського: чи повернуть Макрон і Меркель Путіна за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський здійснив на початку тижня, що минає, свої перші офіційні візити до Франції і Німеччини – країн, які грають ключову роль у переговорах України і Росії про врегулювання ситуації на Донбасі. Але в останні кілька років цей «нормандський формат» результату не дає. Чи варто чекати на прогрес у вирішенні збройного конфлікту на Донбасі і що скажуть один одному Зеленський і Путін?

Париж і Берлін уперше приймають нового українського президента. Війна на Донбасі – одна з головних тем обговорення. Франція і Німеччина – ключові партнери України на переговорах із Росією.

Як у Франції, так і в Німеччини, було таке враження, що Порошенко занадто націоналістичний, занадто антиросійський. У Зеленського інший імідж

«Як у Франції, так і в Німеччини, я думаю, в минулому іноді було таке враження, що Порошенко занадто націоналістичний, занадто антиросійський. У Зеленського інший імідж. Він все-таки має скоріше біографію російськомовного українця. Він популярний як актор і шоумен не тільки в Україні, але й у Росії. Все це взагалі-то у багатьох, зокрема, і в мене, плекало надію, що Росія змінить свій підхід, принаймні до донбаської проблеми», – зазначив старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва Андреас Умланд.

Припинення вогню, звільнення полонених – тези, які неодноразово в європейських столицях повторював Петро Порошенко, тепер озвучив і Володимир Зеленський. Але ледь не головна заява пролунала через неправильний переклад слів президента Франції про нібито готовність Києва вести переговори з угрупуваннями «ЛНР» та «ДНР».

Ми не готові на діалог з сепаратистами

«Ми не готові на діалог з сепаратистами. Саме так, тому що я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі, ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми хочемо завершити війну, але ви знаєте, щоб завершити війну, обидві сторони повинні хотіти – і Росія, і Україна, ми всі повинні хотіти закінчення війни, не тільки Україна», – наголосив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа.

Ці слова президента України почули не тільки на заході, а й у Кремлі. Путіну під час «прямої лінії з росіянами» показали сюжет про проблеми переселенців із Донбасу, а потім запитали про Зеленського.

«Він талановита людина, я пам’ятаю його виступи на КВК у Москві, десь у середині 2000-х років. Все це було талановито і смішно, але те, що ми зараз бачили – не смішно. Це не комедія, це трагедія. Перебуваючи в Парижі, він заявив про те, що не збирається розмовляти з сепаратистами, тобто з представниками ось цих самих невизнаних «республік». А як тоді вирішувати цю проблему?», – заявив президент Росії Володимир Путін.

Із чого почне можливі переговори з Путіним – Зеленський розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild. Перші слова – Донбас і Крим – це Україна. У відповідь прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Путін теж підбере «правильну фразу».

Для Зеленського важливо зустрітися з Путіним і почути безпосередньо – яка його позиція щодо безлічі питань

«Для Зеленського важливо зустрітися з Путіним і почути безпосередньо – яка його позиція щодо безлічі питань. І звичайно ж, дуже важливо підготуватися до цієї зустрічі. Попередньо дізнатися – які позиції у ваших іноземних партнерів і наскільки вони готові вас підтримувати. Для цього не обов’язково перед цим зустрічатися з Трампом. Але Зеленському потрібно зрозуміти: які наміри США як держави – в чому Штати будуть на його боці», – каже директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер.

Зрушення будуть після парламентських виборів

«Ці переговори повинні відбутися, але поки я бачу, що Москва не дуже хоче. І Путін увесь час акцентує на акторському минулому Зеленського, як на мене, він не дуже сприймає його як лідера країни. Але, мені здається, якісь зрушення будуть після парламентських виборів», – зауважує дослідник Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

На липень заплановані переговори радників країн-членів «нормандського формату». Скільки триватиме підготовка зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, і чи відбудеться вона взагалі – опитані «Донбас.Реалії» експерти прогнозувати не беруться.

«Нормандський формат» – це ілюзія переговорів, «танок із бубнами»

«Нормандський формат» – це ілюзія переговорів, «танок із бубнами» – коли людей намагаються переконати, що є зустрічі, є дискусії, щось відбувається, а в реальності не відбувається нічого. І я не думаю, що Німеччина і Франція збираються щось змінювати. Якщо США очолять ці переговори і здійснять санкційний тиск на Росію – не в односторонньому порядку, а одночасно з санкціями ЄС – ось тоді, я думаю, може бути інший результат. Але якщо ви питаєте, чи думаю я, що це станеться – на жаль, ні. Я не думаю, що США збираються приєднатися до «нормандського формату». І не думаю, що Франція і Німеччина хочуть, щоб США були залучені», – зазначає Майкл Карпентер.

У Росії є відразу кілька інструментів із примусу України до переговорів на своїх умовах, вважає дослідник Московського Центру Карнегі Костянтин Скоркін. Це і енергетична залежність Києва, і запущений процес паспортизації окупованого Донбасу.

Це такий ніби натяк Зеленському, що якщо він буде тягнути з поступками і з переговорами на російських умовах, він отримає на Донбасі велику кількість російських громадян

«Це такий ніби натяк Зеленському, що якщо він буде тягнути з поступками і з переговорами на російських умовах, він отримає на Донбасі велику кількість російських громадян, тоді Росія завжди буде мати можливість втрутитися вже відкрито туди, щоб захистити власне нових цих росіян», – каже Скоркін.

​«Виник якийсь глухий кут, бо якщо дійсно станеться широкомасштабна паспортизація Донбасу – це взагалі буде фундаментальною проблемою для вирішення конфлікту, тому що тоді виходить, що там будуть жити громадяни Російської Федерації, і тоді, як би, вся логіка цього мінського процесу буде підірвана», – каже Андреас Умланд.

На зустрічі тристоронньої контактної групи 19 червня так і не змогли узгодити перемир’я на лінії фронту. А Євросоюз за порушення мінських домовленостей вкотре продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку.

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