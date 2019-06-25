Дата зустрічі Трампа й Зеленського не визначена, але США зацікавлені – посол Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив 25 червня в Києві, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена. Але, додав посол, США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним цієї зустрічі.

Також американський дипломат сказав, що для Трампа ймовірна зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на саміті «Групи двадцяти» в Японії буде можливістю порушити питання про 24 полонених українських моряків. «Це – одна з причин такої можливої зустрічі», – вказав Тейлор у відповідь на запитання Радіо Свобода.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня на саміті «Групи двадцяти» в Японії.

Востаннє Трамп зустрічався з Путіним у форматі «віч-на-віч» у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.

Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.