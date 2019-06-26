Зустрічі Трампа – з Путіним і Зеленським. Чого очікувати Україні?

Вашингтон дуже зацікавлений якнайшвидше визначитися з датою і темами першої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Про таку зацікавленість заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Водночас Трамп готується зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії. Чого очікувати Україні від переговорів президентів, у програмі «Ваша Свобода» аналізували: виконавчий директор фонду «Відродження» у 2008–2017 роках, доктор філософських наук, професор Євген Бистрицький, ведучий проекту «Голосу Америки» «Настоящее время. Америка» Роман Мамонов, політичний аналітик «Конкорд Капітал» Зенон Завада.