Українська делегація просить Раду зупинити участь України в ПАРЄ

Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ, повідомив голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арʼєв.

«Рішення української делегації: 1) припинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації; 2) делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому; 3) делегація звертається до президента і МЗС негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи», – написав Ар’єв у Facebook 25 червня.

За словами голови української делегації, представники України оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ. «Завтра бій пообіді в сесійній залі. Працюємо, робимо що можемо», – додав Ар’єв.

За правилами ПАРЄ, для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, цю кількість було набрано, і повноваження опротестовані. Тепер повноваження мають бути заново підтверджені протягом 24 годин.

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

У МЗС України розкритикували це рішення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.