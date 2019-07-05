Кандидатка від «Слуги народу» співкерувала газетою Арбузова під час і після Революції Гідності

Кандидатка в народні депутати Олена Мошенець, яка значиться у виборчому списку пропрезидентської партії «Слуга народу» під номером 56, продовжувала працювати заступницею головного редактора в газеті ексголови Нацбанку часів президентства Віктора Януковича Сергія Арбузова під час та після Революції гідності і втечі самого Арбузова в Росію. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

​У 2013-2014 роках Олена Мошенець працювала заступницею головного редактора і керівницею спецпроектів газети «Капітал», яка (за даними низки видань, серед яких Детектор медіа, Економічна правда та The Insider) входить до неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова. Вона продовжила співкерувати виданням і після втечі самого власника в Росію.

У коментарі «Схемам» Олена Мошенець підтвердила, що працювала у «Капіталі» Арбузова у зазначений період. Але додала, що її робота у виданні не стосувалася політичних тем.

«До сфери моїх компетенцій входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо)», – пояснила вона в письмовому коментарі журналістам.

У біографії кандидатки на офіційному сайті партії «Слуга народу» не згадано про її роботу в «Капіталі» – натомість вказані місця роботи в інших медіа.

У 2014-му році газета «Капітал» випустила цілий спецпроект «до 100 днів постмайнанної влади» – із серією інтерв’ю з високопосадовцями-соратниками Януковича, які після Революції гідності втекли в Росію. Серед них – інтерв’ю з міністром зборів та доходів часів Януковича Олександром Клименком та із самим Сергієм Арбузовим. Також в активі газети є компліментарні матеріали щодо інших членів уряду Миколи Азарова, наприклад, ексміністерки соціальної політики Наталії Королевської.

​За словами Олени Мошенець, вона також не робила цих інтерв’ю.

Сергія Арбузова називають представником так званої «сім’ї Януковича». За часів його президентства Арбузов обіймав посади голови Національного банку України та першого віцепрем’єр-міністра. А також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року.

ГПУ оголосила Арбузова в розшук у травні 2014-го року за фінансові злочини – він перебуває в розшуку дотепер.

У січні 2019 року Генпрокуратура заявила, що завершила досудове розслідування справи Сергія Арбузова. Йому інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень. Сам Арбузов назвав ці звинувачення ГПУ «абсурдними і юридично нікчемними».

9 червня партія «Слуга народу» представила сто перших людей із виборчого списку – і згодом оголосила «постпраймеріз», запропонувавши повідомляти про «негідних» кандидатів.

13 червня політсила оприлюднила оновлений список партії з 200 осіб – з якого були виключені деякі кандидати. Серед них – і 23-річний кандидат Роман Карабаджак, про якого раніше написали журналісти «Схем».

21 червня стало відомо, що президентська партія «Слуга народу» подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.