ГПУ завершила розслідування щодо Арбузова – Луценко

Генпрокуратура завершила досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віце-прем'єр-міністра України Арбузова, якому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень.

Про це генпрокурор Юрій Луценко написав у Facebook.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, зазначеній особі інкримінується розтрата при створенні всупереч положень Закону України «Про Національний банк України» та Закону України «Про телебачення та радіомовлення» за рахунок активів цього особливого центрального органу державного управління підконтрольної телерадіоорганізації ТОВ «Банківське телебачення».

На даний час учасникам кримінального провадження відкрито його матеріали для ознайомлення з ними та подальшого скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

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Арбузов очолював Нацбанк із грудня 2010 до січня 2013 року. Також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. Його оголосили в розшук у травні 2014-го після перемоги Революції гідності.