ГПУ викликає на допит Арбузова

Генеральна прокуратура України 11 січня оприлюднила повістку, якою викликає на допит Сергія Геннадійовича Арбузова 1976 року народження.

Ці дані збігаються з даними колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова.

Згідно з повісткою, він має з’явитися до прокурора Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ в Києві 15 січня «для участі у проведенні слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18 травня 2018 року».

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Це провадження стосується порушення за 5 частиною статті 191 Кримінального кодексу: привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

У листопаді 2018 року адвокат Арбузова Євген Пеліхос заявив, що Печерський районний суд зобов’язав Генпрокуратуру відновити розслідування проти нього.

Він зауважив, що цю справу ГПУ порушила у травні 2014 року, оголосивши підозру Арбузову у незаконному виділенні коштів для створення телеканалу «Банківське телебачення».

Арбузов очолював Нацбанк із грудня 2010 до січня 2013 року. Також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. Його оголосили в розшук у травні 2014-го після перемоги Революції гідності.