Суд зобов’язав ГПУ відновити розслідування справи Арбузова – адвокат

Печерський районний суд Києва скасував рішення про припинення розслідування в справі щодо колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова за підозрою в розтраті державних коштів для створення телеканалу «Банківське телебачення», повідомив його адвокат Євген Пеліхос у коментарі «Укрінформу».

«Підтверджую. Було рішення суду про скасування зупинення, що означає відновлення провадження», – сказав Пеліхос.

Він зауважив, що цю справу ГПУ порушила у травні 2014 року, оголосивши підозру Арбузову у незаконному виділенні коштів для створення телеканалу «Банківське телебачення».

Пізніше, за словами захисника, Печерський суд надав прокуратурі право заочного розслідування у цій справі, проте до суду провадження не було передано, і 5 жовтня Генпрокуратура прийняла рішення про призупинення розслідування у зв’язку з розшуком підозрюваного.

«Рішення про призупинення було на основі розшуку, ніби його (Арбузова – ред.) шукають. Але є рішення щодо заочного засудження, і тому на основі розшуку справу не можна призупиняти», – зазначив Пеліхос.

Арбузов очолював Нацбанк із грудня 2010 до січня 2013 року. Його оголосили в розшук у травні 2014-го.