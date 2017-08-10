ГПУ: суд дозволив заочне розслідування щодо Арбузова

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екс-голови Національного банку України, колишнього першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратура, дозвіл на заочне розслідування суд надав у рамках кримінального провадження щодо «Укртелекому».

У травні Генеральна прокуратура України повідомила, що направила підозру Арбузову у розтраті у розслідуванні невиконання товариством з обмеженою відповідальністю «ЄСУ» умов приватизації «Укртелекому» щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП) і приватизації 92 % державного пакета акцій «Укртелекому» за заниженою вартістю.

У прес-службі Арбузова заявили, що він вважає «абсурдними і юридично нікчемними» обвинувачення Генеральної прокуратури. В Арбузова також заявили, що не отримували підозру в справі.

Сергій Арбузов – колишній голова НБУ, колишній перший віце-прем’єр-міністр, виконувач обов’язків прем’єр-міністра (протягом місяця – до 27 лютого 2014 року). Під час подій Євромайдану зник з України. За даними ГПУ, Арбузов перебуває в розшуку.