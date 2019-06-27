НАТО, ЄС і Росія. Що про них кажуть передвиборчі програми партій

Визначення напрямків зовнішньої політики України – це прерогатива президента. Водночас дії глави держави обмежені національним законодавством, яке, зокрема, визначає зовнішньополітичні пріоритети держави. Таким чином Верховна Рада, тобто політичні сили, які входять до парламенту, впливають на мету та зміст діалогу з міжнародними партнерами і опонентами України. Радіо Свобода дослідило передвиборчі програми українських партій, що за результатами соцопитувань мають найбільше шансів потрапити до наступного скликання парламенту. Тож якими вони бачать відносини України з НАТО, Європейським союзом і Росією?

«Слуга народу»

«Виконання Угоди про асоціацію і розширення співпраці з ЄС і НАТО»

Партія обіцяє реформувати ЗСУ за стандартами НАТО та ухвалити закони, необхідні для розширення співпраці з Північноатлантичним альянсом.

«Слуга народу» обіцяє ухвалити закони, потрібні для виконання Угоди про асоціацію з ЄС та для розширення співпраці з Євросоюзом.

Росію у програмі партії «Слуга народу» не згадують.

«Опозиційна платформа – За життя»

«Повернення до політики багатовекторності»

У програмі партії прямо НАТО не згадують. Документ лише говорить про наміри «Опозиційної платформи» забезпечити нейтралітет України у військово-політичній сфері та неучасть у будь-яких військово-політичних союзах.

Політична сила наполягає на необхідності перегляду умов участі України у зоні вільної торгівлі з Європейським союзом.

Програма «Опозиційної платформи» передбачає: відновлення торговельно-економічних зв’язків із Росією і забезпечення прямих переговорів (щодо Донбасу– ред.) «у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва». Також у документі йдеться про відновлення прямих поставок газу із Росії та створення Тристороннього газотранспортного консорціуму.

«Голос»

«Злочин, відповідальність за який несе Росія»

Приєднання до НАТО програма партії визначає способом посилення безпеки України.

Документ обіцяє курс на набуття членства в ЄС покласти в основу зовнішньої політики держави.

Програма «Голосу» обвинувачує Росію у злочині – вбивстві українських громадян. Також політична сила заявляє, що в українських органах влади не можуть бути представники «терористичних груп, керованих Кремлем». Партія стверджує, що укладання миру на користь «російського агресора» призведе до ще більшої війни. Крім того, у програмі йдеться про необхідність реінтеграції «людей, яких Росія зробила заручниками».

«Європейська солідарність»

«Майбутнє України – тільки у НАТО і ЄС»

Дати відсіч агресору Україна може тільки спільно з союзниками, твердить програма партії «Європейська солідарність». Союзником документ називає саме Північноатлантичний альянс. Партія заявляє, що українське військо має розбудовуватися відповідно до вимог НАТО, а також ставить собі за мету створити в Україні усі передумови для отримання Плану дій членства в альянсі вже у 2023 році.

«Європейська солідарність» обіцяє сприяти досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до Європейського союзу у 2023 році.

Крім того програма партії наголошує на необхідності інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у першу чергу, до енергетичного та цифрового його секторів. Задля цього мають бути запроваджені спільні з Євросоюзом транзитні процедури.

Росія має нести відповідальність за свої злочини, заявляє програма політичної сили. Документ прямо називає Росію окупантом та країною, що утримує в заручниках українських громадян.

«Батьківщина»

«Наше майбутнє – в ЄС. Наша безпека – в НАТО»

Партія обіцяє послідовно працювати над наданням Україні Плану дій членства в НАТО.

Політична сила, згідно з програмою, планує ефективно втілювати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

«Батьківщина» заявляє, що шлях до миру може розпочатися лише зі «звільнення Росією всіх в'язнів сумління, полонених і заручників».

«Сила і честь»

«Формування нової концепції відносин із РФ»

«Забезпечення зближення з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі» – так програма партії змальовує одне з завдань реформування сектору безпеки і оборони України.

Партія також обіцяє зосередитися на реалізації євроінтеграційного курсу.

«Сила і честь» у своїй програмі обіцяє активізувати міжнародну допомогу «у протистоянні російській агресії» та створити нову концепцію відносин із Росією, яка буде спрямована на припинення бойових дій і повернення окупованих територій України.

«Радикальна партія Олега Ляшка»

«Зробимо так, щоб у кожного українця був повний холодильник»

НАТО, як і Європейський союз, у програмі «Радикальної партії» не згадуються.

Росію у програмі політичної сили згадують лише як одну з країн, що постачають в Україну вугілля.