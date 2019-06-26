Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Червень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

«Європейська солідарність» заявляє про обшук у Бірюкова

Екс-радник п’ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков

Дивитись коментарі

Партія «Європейська солідарність» повідомляє про обшук у кандидата від політсили, волонтера та громадського діяча Юрія Бірюкова.

У партії вважають це політичним тиском.

«Європейська Солідарність» розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії», – мовиться у повідомленні.

О 13:00 «ЄС» має провести прес-конференцію з приводу тиску на своїх кандидатів.

Як зазначає «Українська правда», інформацію про обшук відкинули у поліції, прокуратурі, СБУ, НАБУ та САП. У ДБР інформацію не підтвердили, але і не спростували.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG