«Європейська солідарність» заявляє про обшук у Бірюкова

Партія «Європейська солідарність» повідомляє про обшук у кандидата від політсили, волонтера та громадського діяча Юрія Бірюкова.

У партії вважають це політичним тиском.

«Європейська Солідарність» розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії», – мовиться у повідомленні.

О 13:00 «ЄС» має провести прес-конференцію з приводу тиску на своїх кандидатів.

Як зазначає «Українська правда», інформацію про обшук відкинули у поліції, прокуратурі, СБУ, НАБУ та САП. У ДБР інформацію не підтвердили, але і не спростували.