Радіо Свобода Daily: Зміни у партійних списках – В’ятрович і Бірюков йдуть у депутати, а Карабаджак вже ні

Сьогоднішній огляд розпочнемо короткими повідомленнями:

Партія «Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у парламентських виборах. До списку зокрема потрапили Артур Герасимов, Степан Кубів, Володимир В’ятрович, Тетяна Чорновол, Юрій Бірюков, Вікторія Сюмар, Володимир Ар’єв.

Партія «Голос» повідомила імена перших донорів, які фінансують її передвиборчу кампанію. Це інвестиційний банкір Сергій Фурса, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та Африки Тарас Лукачук та колишній президент компанії «Київстар» Петро Чернишов.

Зі списку «Слуги народу» виключили кандидата, про якого написали журналісти «Схем» – 23-річного Романа Карабаджака, який, ймовірно, не проживав в Україні протягом останніх п’яти років, а отже, за законом не може балотуватися.

​Скільки чоловіків і жінок висувають партії у Верховну Раду

Україна посідає 108-е місце у світі за рівнем політичного представництва жінок. Це – дані рейтингу The Global Gender Gap Report, що оцінював згаданий показник серед 149 країн минулого року. У теперішньому скликанні Верховної Ради всього 12% жінок, і це майже удвічі менше, ніж середній показник у світі. Втім, на думку правозахисників, у наступному скликанні ситуація може змінитись.

Ексклюзивне інтерв’ю начальника Генштабу Хомчака

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак очолив Генштаб ЗСУ 21 травня, на другий день після інавгурації президента України Володимира Зеленського. Через два дні новопризначений головнокомандувач Збройних сил України заявив, що хоче «припинити принципи ручного управління, підміну виконання обов’язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання». В інтерв’ю для проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Хомчак пояснив критику на адресу своїх колег, масовий відхід військових із армії, «Іловайський котел» та конфлікт із Росією біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Далі кілька міжнародних новин:

Аварія у Будапешті: капітана-українця звільнили з-під варти після внесення застави.​

Президент Росії Володимир Путін розпорядився звільнити двох генералів поліції у зв’язку зі справою журналіста російського видання «Медуза» Івана Голунова.

Президент Чехії назвав «зухвалою провокацією» проект російського закону про надання статусу ветерана учасникам окупації Чехословаччини.

Нове місце для Адміністрації президента

«Український дім» в самісенькому центрі столиці може стати новим місцем розташування Адміністрації президента. Директор «Українського дому» Юрій Стельмащук розповів Радіо Свобода, що дійсно приходила комісія від президента із цим питанням, але остаточного рішення немає. Втім, він дуже активно підтримує цю ідею і навіть переконує, що це ідеальне рішення – називає такий варіант «українським білим домом», за аналогією з американським. До реконструкції в «Українському домі» готувалися давно, ще за часів Порошенка, навіть мають кошти на цей проект. Але зараз для цього наче знайшли ще і додаткову мотивацію.

Ветеран війни на Донбасі здійснив мандрівку до Антарктиди автостопом

Львів’янин, військовий психолог, громадський активіст Андрій Мочурад став одним із перших українців, який автостопом добрався до Антарктиди (переліт був лише через Атлантику​). Його мандрівка тривала 4 місяці: почалась 1 січня 2019 року. Це було не лише ознайомлення з роботою станції «Академік Вернадський», відвідини кількох десятків островів, найпівденніший з яких – Лахіль, сотні фото і відеоматеріалів, але й своєрідна реабілітація. Адже Андрій Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні «Айдар», тому поїздка стала для нього ще й переосмисленням життя.

Подорожуйте світом, але завжди повертайтеся!

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