Президент Чехії назвав «зухвалою провокацією» проект російського закону про надання статусу ветерана учасникам окупації Чехословаччини

13 червня у резиденції президента Чеської Республіки відбулась зустріч Мілоша Земана з послом Росії в Чехії Олександром Змеєвським.

Посла Росії викликали, щоб озвучити позицію Чехії стосовно проекту нового російського закону про надання статусу ветерана учасникам окупації Чехословаччини 1968 року.

На думку Мілоша Земана проект закону є «зухвалою провокацією щодо Чеської Республіки і його особисто». В заяві також наголошується, що «у разі ухвалення цього закону можна очікувати тривалих виразних негативних наслідків у відносинах між Російської федерацією і Чеською Республікою».

Також своє «надзвичайне занепокоєння» висловив Сенат – вища палата парламенту Чехії. В разі ухвалення новий закон можна розглядати як спробу окремих російських політиків «узаконити окупацію», що у свою чергу призведе до пошкодження відносин між Чехією і Росією. Також у своїй постанові Сенат висловлює побоювання, що «маючи досвід окупації суверенних територій Грузії й України з боку Російської федерації могло б іти про дальшу спробу, спрямовану на легалізацію будь-якого подібного насильницького акту».

Як повідомляють ЗМІ, проект закону в разі його ухвалення може стосуватись близько 4 тисяч громадян.

Натомість у своєму коментарі посольство Росії в Чеській Республіці зазначає, що «офіційна позиція Російської федерації до подій в Чехословаччині 1968 року закріплена в преамбулі Договору про дружні відносини і співпрацю між Чеською Республікою і Російською федерацією від 1993 року і залишається незмінною».

Як відомо, ще 5 червня Мілош Земан висловив своє негативне ставлення до проекту нового російського закону, у зв’язку з цим викликав посла Росії у Чехії на зустріч.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року у Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військових з СРСР та інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як «Празька весна».