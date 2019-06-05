Земан викликав посла Росії через законопроект про статус ветерана учасникам окупації Чехословаччини

Президент Чехії Мілош Земан засудив внесений у Держдуму Росії законопроект про надання статусу ветерана учасникам радянської окупації колишньої Чехословаччини в 1968 році. Як передає кореспондент Радіо Свобода, через це Земан викликав 13 червня до себе на празький Град посла Російської Федерації в Чехії Олександра Змеєвського.

«Президент вимагатиме пояснення щодо проекту російського федерального закону, який присвоює статус воєнного ветерана учасникам окупації Чехословацької соціалістичної республіки в 1968 році» – повідомив речник президента Їржі Овчачек.

Крім того, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек в заяві очолюваного ним відомства заявив, що Договір про дружні відносини і співпрацю між Російської федерацією і Чеської Республікою чітко наголошує на прагненні обох країн «покінчити з тоталітарним минулим, поєднаним з недопустимим використанням сили проти Чехословаччини в 1968 році та подальшим перебуванням радянських військ на чехословацьких теренах».

Натомість посольство Росії в Чехії заявило, що діє відповідно до офіційно позиції у ставленні до подій серпня 1968 року.

«Офіційна позиція Російської Федерації до подій у Чехословаччині в 1968 році закріплена в преамбулі Договору про дружні відносини і співпрацю між Чеської Республікою і Російської Федерацією з 1993 року і залишається незмінною», – йдеться у заяві посольства Росії.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року у Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військових з СРСР та інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як «Празька весна».