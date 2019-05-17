У Празі протестували проти виступу російського ансамблю «Александровці»

У столиці Чехії Празі 17 травня відбувся перший виступ російського ансамблю «Александровці», проти якого виступили чеські активісти. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, незгоду з концертом висловили, зокрема, члени громадської організації Kaputin («Капутін»).

Вони зібрались перед входом до зали Tipsport arena, де відбувався концерт, і роздавали присутнім листівки. У них йшлося про те, що «Александровці» підтримують «авторитарну політику Володимира Путіна», а також згадувалася окупація Чехословаччини військом Варшавського пакту у серпні 1968 року.

Російський хор прибув до Праги зі 130-ма виконавцями. Патронат над турне Чехією, як зазначено в афіші, взяв на себе президент Чехії Мілош Земан. Під час турне хор «Александровців» виступить у 9 містах Чехії. Тільки у Празі відбудуться три концерти ансамблю.