Прага – Росія в Чехії здає в оренду сотні квартир, які їй не належать: як повідомляють чеські ЗМІ, саме у столиці Празі розгорнувся активний бізнес, яким російська сторона може допуститись порушення дипломатичних договорів. Важливо при цьому, що плата за оренду помешкань приймається російською стороною виключно готівкою.

Як зазначають чеські журналісти, мова про квартири, які має у своєму розпорядженні посольство Росії в Чехії, але які є і залишаються нерухомим майном Чехії. Тобто Росія здає в оренду в Празі квартири, які їй не належать. Журналісти, які розслідували справу і яким вдалось розмовляти з людьми, які орендують квартири, дізналися: плату готівкою збирає урядовець із російського посольства. Зокрема, це підтвердив у розмові з Радіо Свобода чеський журналіст Лукаш Прхал: «Так, ми це відстежували, маємо низку свідків, які живуть у цих помешканнях і які з нами розмовляли чи то назвавши прізвище, чи анонімно. Всі зійшлись на тому, що працівник російського посольства пан Олександр Терентьєв, який за це відповідає, вимагає, щоб оплата за оренду проводилась готівкою».

І ще на одну особливість цього бізнесу звернув увагу Лукаш Прхал: Терентьєв «відмовляється видавати мешканцям договори про оренду, в результаті чого ці люди не можуть зареєструватись на цій адресі як на постійній адресі проживання у Празі».

Плату за оренду квартир, а мова про сотні помешкань у чотирьох будинках в елітному районі чеської столиці, мешканці щомісяця несуть до офісу російської фірми «Госзагрансобственность», яка прямо підпорядкована Управлінню справами президента Російської Федерації.

Як розповіли Прхалові мешканці орендованих квартир, а всі вони – громадяни Росії, в будинках частково живуть дипломати, але є також і ті, хто не має стосунку до посольства Росії. Вартий уваги і той факт, що деякі мешканці знайшли можливість винайняти квартири в будинках, які належить чеській державі, а використовуються російською, просто на сайтах оголошень про оренду житла, таких, як Booking.com чи Bezrealitky.cz.

Вже раніше чеська Служба безпеки звертала увагу на те, що посольство Росії в Чехії має найбільшу кількість дипломатів, найбільше автомобілів у своєму розпорядженні, а також велику кількість нерухомого майна. Зокрема, наприкінці минулого року чеські ЗМІ вказали на те, що Росія «використовує в Чехії загалом 32 будівлі, 27 з яких розташовані у Празі. Половину празьких будинків Росія орендує в Чехії через так звану Дипломатичну службу чеського МЗС.

Росія заробляє на чужому

У правилах використання послуг Дипломатичної служби зазначено, зокрема, що його об’єкти здаються в оренду і «служать для представництва окремих країн, для забезпечення визначних міжнародних візитів та інших акцій, пов’язаних із діяльністю дипломатичного корпусу відповідної країни». Про заробітки на оренді житла, яке належить Чехії, з боку акредитованих посольств не може бути й мови.

На прохання журналістів пояснити, за що ж платять гроші російській державі мешканці орендованих квартир, які не належать Росії, російське посольство, як зазначив Лукаш Прхал, відповіло, що діє відповідно до закону.

Тим часом чотири будинки, на яких російське посольство чи то «Госзагрансобственность» заробляє гроші, належать Чехії. Ще до 1989 роком, до демократичної Оксамитної революції, тобто ще за часів комуністичної Чехословаччини, ці будинки були передані в користування посольству СРСР, яке нині стало посольством Росії, на необмежений термін – але вони й далі залишаються майном Чехії й не можуть використовуватись як джерело наживи.

На думку чеського дипломата, колишнього міністра закордонних справ Циріла Свободи, оренда квартир третім особам, що підтверджено свідками, вказує на порушення Віденської угоди про дипломатичні відносини. Майбутній розвиток справи про російські заробітки на чужому майні залежить від результатів чесько-російських переговорів із метою хоч частково виправити нерівноправність договорів радянських часів. Але, за даними чеських журналістів, наразі це не вдається – росіяни висувають надто високі вимоги.