Аварія у Будапешті: капітана-українця звільнили з-під варти після внесення застави

Капітана-українця Юрія Ц., підозрюваного у «злочинному недбальстві через аварію на водних шляхах», яка призвела до масової загибелі людей, випустили під заставу.

Як повідомляє інтернет-портал новин Index, після звільнення капітан круїзного судна Viking Sigyn затулив обличчя і мовчки сів у мікроавтобус. Про подальше його місцеперебування у Будапешті не повідомляється. За словами адвоката, його підзахисний перебуває у важкому душевному стані під впливом трагічних подій, але свою вину не визнає.

Застава у розмірі 15 мільйонів форинтів (близько 53 тис. дол. США) з’явилася на рахунку столичного суду близько 10-ї години ранку 13 червня. Інформації про те, хто саме вніс заставу, поки що немає, зазначає кореспондент Радіо Свобода.

Капітан-українець повинен двічі на тиждень особисто з’являтися у слідчі органи, носити електронний браслет і не залишати меж Будапешта.

29 травня на Дунаї зіткнулися велике круїзне судно та малий прогулянковий катер. Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Всього на борту катера було 35 людей (угорці – капітан та матрос, і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро. У перебігу пошукових робіт знайдені тіла 24 дорослих та 6-річної дитини, у тому числі угорський капітан і матрос затонулого судна. Троє пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.