Угорщина: за українця-капітана круїзного судна «Вікінґ» внесли заставу

За капітана затонулого судна в Угорщині, який є громадянином України, внесли заставу. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у відповідності до постанови суду в Будапешті від 12 червня, цього ж дня на рахунок цієї установи переказали повну суму визначеної рішенням суду застави у 15 мільйонів форинтів (майже 53 тисячі доларів США) за 64-річного одесита Юрія Ц. Його підозрюють у злочинному недбальстві, що призвело до аварії під час руху судна і масової загибелі людей 29 травня на Дунаї.

Очікується, що гроші можуть з’явитися на рахунку столичного суду щонайшвидше у четвер, 13 червня. Після цього прокурор може сповістити керівництво пенітенціарної установи, де українця тримають під вартою, що він може бути звільнений. Суд визначив, що капітан не може залишити Будапешт і повинен носити електронний браслет, який передаватиме сигнали про його актуальне місцеперебування.

Слідство стверджує, що одразу після аварії капітан Юрій Ц. видалив дані зі свого мобільного телефона. На думку представника суду Йожефа Сабо, прокуратура не змогла навести переконливих доказів факту їхнього видалення, крім того, немає навіть інформації про те, що саме було видалено.

Читайте також: Адвокат затриманого в Будапешті українського капітана заявив про поспішність дій правоохоронців​

Причини трагедії розслідує група слідчих у складі 60 осіб. Раніше адвокат капітана-українця Балаж М. Тоут заявив, що доказів спричинення аварії його підзахисним немає.

29 травня на Дунаї перед мостом Марґіт у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно Viking Sigyn із прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок якого останній затонув приблизно за сім секунд. На «Русалці» знаходилося 35 осіб – угорські капітан та матрос і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї.

Вижити пощастило сімом пасажирам. За останні дні рятувальникам вдалося знайти 29 тіл, деякі з них вже опізнали. Четверо пасажирів все ще вважаються зниклими безвісти. 11 червня аварійним річковим службам вдалося витягти на поверхню річки затонулий прогулянковий катер «Русалка» і відтранспортувати у док на острові Чепель у Будапешті, де щодо нього триватимуть подальші слідчі дії.