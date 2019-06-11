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11 Червень 2019, Київ 14:54
Новини | Міжнародні

У Будапешті провели операцію з підйому затонулого в Дунаї туристичного катера

Люди поминають жертв біля мосту Маргіт на набережній у Будапешті, 31 травня 2019 року

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У столиці Угорщини Будапешті о 5 годині ранку почалася операція з підйому туристичного катера «Русалка», що затонув 29 травня у Дунаї через зіткнення з круїзним кораблем «Вікінг». У вівторок рятувальники знайшли тіла 4 загиблих і передали їх спеціалістам.

Угорське видання Index пише, що серед знайдених можуть бути тіла капітана та 6-річної дівчинки-пасажирки, яка приїхала в Угорщину з мамою, дідусем і бабусею з Південної Кореї.

/**/ /**/ /**/ Доля ще дев’яти людей лишається невідомою
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Ввечері 29 травня на Дунаї, неподалік від будівлі парламенту Угорщини, зіткнулися невеликий прогулянковий катер з громадянами Південної Кореї на борту і круїзний лайнер «Вікінг», капітан якого – нині заарештований громадянин України. Після зіткнення туристичний катер перекинувся і затонув. Всього на борту катера було 35 людей, врятувалися лише семеро. Незабаром після аварії влада повідомила про понад 20 зниклих безвісти. До сьогодні повідомлялося про 9 не знайдених людей.

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