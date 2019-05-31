Адвокат затриманого в Будапешті українського капітана заявив про поспішність дій правоохоронців

Адвокат затриманого через аварію на Дунаї 29 травня 64-річного українця, капітана великого пасажирського судна Viking Sigyn Балаж М.Тоут вважає, що арешт і допит українця, у котрого за плечима 44-річний стаж плавання на різноманітних суднах річкового флоту, зроблені передчасно, оскільки ще не готова експертиза фахівців. Він також озвучив заяву українця про те, що «Вікінґ» не порушував жодних правил судноплавання.

«Існує дуже багато відео. Я особисто бачив їх чимало. Припускаю, що ці відеозаписи бачили і слідчі. Ми вважаємо, що повинна бути бодай попередня експертиза. А бачення подій слідством зараз є не більше, ніж теорія», – заявив адвокат 31 травня.

Заарештований український капітан вже скористався своїм правом і написав скаргу на дії угорських правоохоронців щодо взяття його під варту як підозрюваного.

За словами адвоката, під час допиту затриманий 64-річний одесит детально розказав, як відбувалися події 29 травня перед будапештським мостом Марґіт на Дунаї.

«Одразу після зіткнення з прогулянковим катером «Русалка», наскільки це дозволяли умови річкової повені, пасажирське судно «Вікінґ» зупинилося. Подали сигнал про зіткнення, відтак, за узгодженням із владою, визначилися з місцем стоянки», – повідомив Балаж М.Тоут.

Адвокат сказав, що його клієнта дуже надломила новина про те, скільки людей загинуло в аварії і що він попросив переказати через юриста свої співчуття сім’ям загиблих.

31 травня на місці події побували Петер Сійярто, керівник МЗС Угорщини, зі своєю південно-корейською колегою Кан Ген Хва. Разом із нею прилетіли також семеро членів родин загиблих. Корейська сторона висловила готовність надати угорцям всю необхідну фахово-технічну допомогу для віднайдення зниклих пасажирів.

«Ми не заспокоїмося доти, доки не буде знайдено останнього зниклого. Нас не покине надія», – зазначила міністр закордонних справ Південної Кореї.

За словами Петера Сійярто, зараз у пошуку задіяні сотні людей. Однак він зауважив, що треба налаштуватися на тривалі пошуки через украй несприятливі погодні умови та повінь на Дунаї. Він пообіцяв, що угорська влада буде намагатися з’ясувати усі причини, які призвели до аварії 29 травня.

Пізно ввечері 29 травня перед мостом Марґіт на Дунаї зіштовхнулися два річкові судна. Менший річковий пароплав «Русалка» з 35-ма особами на борту (капітаном судна і матросом (обоє угорці), а також 33 пасажирами з Південної Кореї) від зіткнення з великим прогулянковим судном «Вікінґ» дуже швидко затонув – буквально за 7 секунд. Вижили семеро громадян Південної Кореї. Сімох пасажирів знайшли вже мертвими за три кілометри від мосту Ладьманьоші у Будапешті.

Пошуки 21 зниклого пасажира тривають і досі. Через стрімку течію, яка сягне свого піку, за прогнозами гідрологів, 1 червня, погану видимість і повінь на Дунаї водолази не можуть ретельно обстежити виявлене за допомогою сонарів затоплене судно. Австрія запропонувала Угорщині допомогу фахівцями та спеціальною технікою. У Будапешті також перебуває і підрозділ рятувальників з військовими водолазами з Південної Кореї.