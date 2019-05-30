Капітаном судна, з яким зіткнувся прогулянковий човен в Будапешті, є українець – МЗС

Капітаном великого пасажирського судна, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий човен на Дунаї в Будапешті, є громадянин України, повідомив Радіо Свобода заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
За його словами, таку інформацію українському консулу надали в поліції Угорщини.
«Поліція Угорщини повідомила, що капітаном катера «Вікінг» є громадянин України. Стався такий інцидент, відкрите кримінальні провадження. Тривають слідчі дії», – сказав Кирилич.
За словами дипломата, консул нині перебуває на прямому зв’язку з поліцією і уточнює всі обставини. «Перша обставина – це те, що на прогулянковому катері громадян України просто не було, а іншим управляв громадянин України як капітан»,– заявив він.
Речник угорської поліції Адріан Пал 30 травня повідомив, що туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай. Внаслідок цього загинули сім людей, ще 21 людина зникла. Сімох людей врятували.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.
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