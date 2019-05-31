Аварія на Дунаї в Будапешті: угорська поліція затримала капітана-українця

Поліція затримала громадянина України, капітана великого пасажирського судна, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий катер на Дунаї в Будапешті.

«Після допиту 64-річного Юрія, жителя Одеси, було затримано», – йдеться в повідомленні на сайті поліції Угорщини.

За попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.

Наразі пошуки 21 людини з прогулянкового катера тривають.

Усього на ньому були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.

Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

Повідомляється, що екскурсійний катер, яким пливли туристи, був побудований в Україні – Херсонською суднобудівною компанією ще в 1949 році.