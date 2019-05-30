В Угорщині перекинувся човен з туристами, є загиблі

Щонайменше сім туристів з Південної Кореї загинули, коли ввечері 29 травня через сильні опаду у Будапешті на Дунаї перекинувся туристичний човен. Як повідомляє місцева влада, на борту човна знаходилися близько 34 людей.

Сімох туристів врятували і госпіталізували, 20 вважаються зниклими безвісти.

Агентство Reuters повідомило, що човен був пришвартований біля будівлі парламенту і вірогідно його вдарило інше туристичне судно.

Власник судна Hableany розповів новинному сайту Index.hu, що судно затонуло під час «звичайної екскурсії по місту».