Аварія з туристами із Білорусі: поліція затримала водія, в його крові виявили алкоголь

В управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області повідомили про затримання водія, який керував вантажним автомобілем, що вранці впав у гірську річку на Івано-Франківщині, в результаті чого 3 людей загинули і ще декілька були травмовані, – всі громадяни Білорусі.

«Поліцейські встановили, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ-66 не впорався з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль розпочав рух назад і перекинувся у річку. Водій – мешканець одного із сіл Косівського району – керував в стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердила медична експертиза. Водій перебуває в стані шоку, обійшовся синцями», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, серед загиблих 23 і 28-річні громадянки Білорусі і 29-річний чоловік з цієї ж країни, ще 9 людей віком від 21 і до 49 років госпіталізовані.

«Керманича авто правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому оголосять підозру, а також суд обере міру запобіжного заходу», – уточнили в поліції.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше сьогодні стало відомо, що в одному з сіл Верховинського району Івано-Франківської області з висоти близько 40 метрів впав у річку Чорний Черемош вантажний автомобіль, який перевозив туристів із Білорусі. Усього в авто було 23 туристи з Білорусі і 1 водій. За попередніми даними, група туристів планувала сплав річкою.