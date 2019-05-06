У Карпатах впав у річку автомобіль з туристами із Білорусі – троє загинули, доля однієї людини невідома

У селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області 6 травня з висоти близько 40 метрів впав у річку Чорний Черемош вантажний автомобіль, який перевозив туристів із Білорусі. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, в автомобілі перебувало попередньо 23 людини, 19 з них врятовані, троє загинули, доля однієї людини залишається невідомою.

«Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. На місці події залучено 45 осію особового складу та 9 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Про причини аварії наразі не повідомляють.