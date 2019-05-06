Знайдені всі туристи з автомобіля, що впав у гірську річку

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що знайдені усі туристи, які постраждали внаслідок падіння автомобіля в річку на Прикарпатті. Згідно з повідомленням, кількість загиблих не зросла (3 людини), госпіталізовано 10 осіб, одна жінка, зокрема, у тяжкому стані.

За даними поліції Івано-Франківської області, автомобіль, в якому перебували 24 людини (23 туристи і 1 водій), опинився у річці з невідомих поки причин. За попередньою інформацією, група туристів із Білорусі мала здійснити сплав річкою. Серед загиблих – чоловік, який був керівником групи, і двоє жінок.

Очікується, що обставини події правоохоронці встановлять під час слідчих дій.

Раніше сьогодні стало відомо, що у селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області з висоти близько 40 метрів впав у річку Чорний Черемош вантажний автомобіль, який перевозив туристів із Білорусі. незабаром після аварії стало відомо про загибель 3 людей, ще одну людину шукали.