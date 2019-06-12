Затриманого у Будапешті капітана-українця відпустять після внесення застави

Попри протест прокуратури, 12 червня суд у Будапешті новою постановою закріпив попереднє рішення випустити під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів США) заарештованого 64-річного капітана-українця Юрія Ц., якому висунули підозру через аварію на Дунаї 29 травня.

У доповненні до рішення столичного суду за 12 червня йдеться про те, що капітан не може залишати межі Будапешта і повинен двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Пересування капітана відслідковуватимуть за допомогою електронних пристроїв (браслета).

64-річного громадянина України Юрія Ц., жителя Одеси, підозрюють у злочинному недбальстві, наслідком якого стала аварія під час руху водного транспорту, яка призвела до масової загибелі людей. На початку червня суд постановив протримати капітана-українця під вартою упродовж одного місяця.

29 травня на Дунаї перед мостом Марґіт у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно Viking Sigyn із прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок якого останній затонув приблизно за 7 секунд. На «Русалці» знаходилося 35 осіб – угорські капітан та матрос і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї.

Вижити пощастило сімом пасажирам. За останні дні рятувальникам вдалося знайти 29 тіл, деякі з них вже опізнані. Четверо пасажирів все ще вважаються зниклими безвісти. 11 червня аварійним річковим службам вдалося витягти на поверхню річки затонулий прогулянковий катер «Русалка» і відтранспортувати у док на острові Чепель у Будапешті, де щодо нього триватумуть подальші слідчі дії.