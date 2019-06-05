Аварія на Дунаї в Будапешті: кількість загиблих зросла до 11

Кількість загиблих внаслідок зіткнення круїзного судна з прогулянковим катером на Дунаї в Будапешті зросла до 11. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Тіло одного з загиблих, туриста з Південної Кореї, знайшли за 58 км від місця зіткнення. Також дайвери витягли тіло жінки з затонулого катера, який знаходиться на глибині дев’яти метрів під водою. Ще одне знайдене тіло наразі не ідентифіковано.

Пошуки ускладнювалися сильним поривчастим вітром.

Пізно ввечері 29 травня перед мостом Марґіт на Дунаї зіштовхнулися два річкові судна. Менший річковий пароплав «Русалка» з 35-ма особами на борту (капітаном судна і матросом (обоє угорці), а також 33 пасажирами з Південної Кореї) від зіткнення з великим прогулянковим судном «Вікінґ» дуже швидко затонув – буквально за 7 секунд. Вижили семеро громадян Південної Кореї. Сімох пасажирів знайшли вже мертвими за три кілометри від мосту Ладьманьоші у Будапешті.

Суд у столиці Угорщини Будапешті ухвалив узяти під арешт громадянина України, капітана круїзного судна, яке зіткнулося з прогулянковим катером на Дунаї