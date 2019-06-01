Суд в Угорщині ухвалив арештувати капітана-українця, причетного до аварії на Дунаї з жертвами

Суд у столиці Угорщини Будапешті ухвалив узяти під арешт громадянина України, капітана круїзного судна, яке зіткнулося з прогулянковим катером на Дунаї, внаслідок чого загинули принаймні сім пасажирів катера.

За рішенням суду, 64-річний капітан, якого називають як Юрій Ц., з Одеси, взятий під арешт терміном на один місяць.

За словами його адвоката, суд також встановив можливість вийти на волю під заставу, але прокуратура відразу оскаржила цей пункт, тому капітан лишається під вартою.

Як пише Агентство «Франс-прес» із посиланням на представника суду, 1 червня йому висунули обвинувачення, але не уточнили, яке саме.

Капітан, якого затримали 30 травня, наступного дня після аварії, спершу для допиту у справі «створення загрози водному рухові, що спричинила численні смерті», заперечує будь-яку провину.

Наразі ще не ясно, що стало причиною аварії, в перебігу якої 135-метрове судно під командуванням капітана-українця зіткнулося зі значно меншим катером, який затонув. Унаслідок цього загинули принаймні сім туристів із Південної Кореї, загибель яких підтверджена. Досі вважаються зниклими безвісти ще 19 південнокорейців і двоє угорців; побоюються, що всі вони теж загинули. Пошуки зниклих чи їхніх тіл ускладнює висока вода і швидка течія на Дунаї цими днями після тривалих дощів. Пережили аварію сім південнокорейських туристів.

Компанія-власник судна, яким командував українець, Viking Cruises зі Швейцарії, заявила, що співпрацює з розслідуванням.