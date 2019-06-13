Аварія на Дунаї: суд у Будапешті отримав суму застави за капітана-українця

На рахунок господарського управління суду у Будапешті надійшли 15 мільйонів форинтів (майже 53 тисячі доларів ) застави, внесеної за 64-річного Юрія Ц., капітана круїзного судна Viking Sigyn, що зіткнулося 29 травня з прогулянковим катером на Дунаї. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, повідомив прес-секретар будапештського суду Йожеф Сабо.

За словами Сабо, наразі здійснюються всі необхідні процесуальні процедури для звільнення капітана-українця з-під варти у пенітенціарній установі на вулиці Іґнаца Надя у Будапешті.

Серед умов звільнення є вимога про те, що підозрюваний не може залишати столицю, повинен носити електронний браслет і двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих.

64-річного одесита Юрія Ц., капітана круїзного судна Viking Sigyn, підозрюють у злочинному недбальстві на водних шляхах під час аварії на Дунаї перед мостом Марґіт у Будапешті 29 травня.

Увечері того дня на річці зіткнулися велике круїзне судно та малий прогулянковий катер. Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Всього на борту катера було 35 людей (угорці – капітан та матрос, і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро. У перебігу пошукових робіт знайдені тіла 24 дорослих та 6-річної дитини, у тому числі угорський капітан і матрос затонулого судна. Троє пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.