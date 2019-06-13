В Угорщині ідентифікували тіло ще одного пасажира із затонулого катера

У четвер вранці угорські судмедексперти ідентифікували тіло чоловіка, знайдене рятувальниками у Дунаї напередодні між населеними пунктами Дуна Белчке і Мадоча на північ від міста Пакш. За даними поліції, загиблим є турист з Південної Кореї.

Повідомляється, що пошуки ще трьох зниклих безвісти тривають уздовж берегів Дунаю, на південь від мосту Марґіт у Будапешті, включно до кордону з Сербією. Раніше повідомлялося, що угорські рятувальники контактують зі своїми сербськими колегами.

Угорська сторона також повідомила, що інтенсивні пошуки наразі тривають в нижній течії Дунаю на угорському боці, але жодних сигналів про виявлення тіл немає.

Ввечері 29 травня на Дунаї, неподалік від будівлі парламенту Угорщини, зіткнулися невеликий прогулянковий катер з громадянами Південної Кореї на борту і круїзний лайнер «Вікінг» під керуванням капітана-українця. Після зіткнення туристичний катер перекинувся і затонув. Всього на борту катера було 35 людей (угорці – капітан та матрос, і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро. Незабаром після аварії влада повідомила про понад 20 зниклих безвісти.

11 червня аварійним річковим службам вдалося витягти на поверхню річки затонулий прогулянковий катер «Русалка» і відтранспортувати у док на острові Чепель у Будапешті, де щодо нього триватимуть подальші слідчі дії.