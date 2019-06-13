Росія: Путін звільнив двох генералів МВС через справу Голунова

Президент Росії Володимир Путін розпорядився звільнити двох генералів поліції у зв’язку зі справою журналіста російського видання «Медуза» Івнаа Голунова, повдіомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Згідно з повідомленням, звільнеі начальник управління МВС по Західному адміністративному округу Москви Андрій Пучков і начальник Управління по контролю з аобігом наркотиків Головного управління МВС по Москві Юрій Дев’яткін. Раніше міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев клопотав перед Путінив про звільнення їх із посад.

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6 червня Голунова затримали в Москві за звинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.

Журналіст-розслідувач видання «Медуза» Іван Голунов вийшов на свободу увечері 11 червня. Раніше того ж дня кримінальну справу проти нього припинили.

12 червня у Москві та інших містах Росії пройшли несанкціоновані акції протесту на підтримку Івана Голунова. За результатами маршу в Москві затримані понад 500 людей, в тому числі опозиційного політика Олексія Навального.