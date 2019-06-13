Понад 500 людей були затримані в Москві під час протестів 12 червня

Щонайменше 549 учасників неузгодженого з владою маршу проти фабрикації кримінальних справ були затримані силовиками в Москві 12 червня, повідомляє сайт «ОВД-Инфо», який відстежує перебіг акцій протіесту в Росії.

Поліцейські розвезли затриманих по різних відділках російської столиці, більшість згодом відпустили без складення жодних протоколів. Щонайменше щодо семи активістів силовики склали протоколи про порушення законодавства про мітинги, цим людям загрожує до 15 діб арешту.

Під час розгону акції поліція застосовувала силу, гумові кийки та поливальні машини. Трьом затриманим знадобилася медична допомога. На одного з учасників акції склали протокол за те, що він викрикував ім'я «Іван Голунов». Поліцейські назвали це антиурядових гаслом.

Серед затриманих були десятки журналістів (у тому числі і Радіо Свобода), їх затримували, попри наявні у них редакційні посвідчення та завдання щодо висвітлення акції.

Пізно ввечері 12 червня МВС Росіії повідомило, що у відділках поліції залишаються четверо осіб.

Причиною проведення акції стало те, що 6 червня в Москві був затриманий журналіст видання «Медуза» Іван Голунов. Поліція стверджувала, що у журналіста з собою і вдома були виявлені наркотичні речовини. Голунов наполягав, що наркотики йому підкинули. Його адвокати вказують на численні порушення під час затримання і після нього.

Кримінальну справу стосовно Голунова 11 червня було припинено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев. Рішення було ухвалене «в зв'язку з недоведеністю провини журналіста», уточнив чиновник. Увечері того ж дня журналіст вийшов на свободу з-під домашнього арешту.