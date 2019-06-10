Росія: в аналізах журналіста Голунова не знайшли наркотиків

Тест заарештованого журналіста російського онлайн-видання «Медуза» Івана Голунова на наркотики виявився негативним, повідомив головний позаштатний спеціаліст-нарколог Міністерства охорони здоров’я Росії Євген Брюн в ефірі каналу «Росія 1».

Він утонив, що дослідження проводилися в хіміко-токсикологічній лабораторії кількома методами. За словами Брюна, для встановлення факту вживання наркотиків застосвуються дві системи оцінки: клінічна оцінка та двоетапні лабораторні дослідження. На першому етапі проводяться експрес-тести і, якщо вони «щось виявляють», то після цього матеріали передають до хіміко-токсикологічної лабораторії.

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Брюн зауважив, що результати такого аналізу мають юридичну силу.

Крім того, хіміки провели аналізи речовин, нібито знайдених у рюкзаку та квартирі Голунова. Це виявилися кокаїн та похідні N-метилефедрону.

Івана Голунова затримали 6 червня в центрі Москви. Він наполягає, що «знайдені» в нього наркотичні речовини йому підкинули. Згодом суд відправив журналіста під домашній арешт.

На його захист виступили інші журналісти, громадянські активісти і правозахисники. У низці міст Росії і за кордоном відбулися пікети й інші акції з вимогою звільнити Голунова.

Журналіст відомий низкою розслідувань про корупційні дії влади Москви.